ليفربول يتأهل لمنافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز

تأهل ليفربول الإنجليزي لمنافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على مضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة (4-1)، اليوم الأربعاء، على ملعب "الدراجاو" في إياب ربع نهائي المسابقة.

وأحرز الرباعي ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان ديك، أهداف ليفربول بالدقائق (26 و65 و77 و84)، فيما سجل إيدير ميليتو هدف بورتو الوحيد بالدقيقة (68).

ويلتقي ليفربول بنظيره برشلونة، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال، فيما سيواجه توتنهام نظيره أياكس في الطرف الآخر من المربع الذهبي.