قاعدة بيانات للباحثين عـن فرص العمل

جهينة نيوز

في إطار العمل لإحداث قاعدة بيانات موحدة للباحثين عن فرصة عمل، وفرص العمل المطروحة للحصول على قراءات وتقييمات حقيقية لسوق العمل موطنة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقع مرصد سوق العمل في الوزارة مع الشركات المتخصصة في البرمجيات المطورة مذكرة تفاهم في هذا الشأن .

مدير مرصد سوق العمل محمود الكوا بين أن الهدف الأساسي من توقيع مذكرة التفاهم هو تحقيق مزيد من الضبط لسوق العمل، لاسيما لمزودي خدمة توفير اليد العاملة الالكترونية على الشبكة العنكبوتية، كما أن المذكرة تؤطر آلية توفير اليد العاملة وتضمن أن تكون الشركات التي تطرح فرص العمل هي شركات حقيقية، وتضمن أيضاً سلاسة بالبيانات وتتضمن المذكرة برنامجين للمسؤولية الاجتماعية، البرنامج الأول هو توفير بيئة الكترونية للتحقق من الشركات المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبرنامج الثاني هو توفير مشروع تجريبي لإمكانية التسجيل الالكتروني للأطفال ذوي الإعاقة للاستفادة من أحد معاهد أو مراكز الرعاية الاجتماعية التابعةللوزارة بما يوفر خدمات مبسطة ومؤتمتة بالكامل .

وأوضح الكوا أن مدة مذكرة التفاهم عام يتم خلالهتنفيذ هذين البرنامجين، وتم التأسيس لقاعدة تعاون مع مزودي خدمة توفير اليد العاملة الكترونية، ونحقق ضبطاً كاملاً لسوق العمل الكترونياً بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص لتحقيق وصول فرص العمل الى أكبر عدد من الأشخاص وإتاحة المجال للشركات للوصول لليد العاملة المطلوبة بشكل أسرع.