أبراج يوم الخميس مع سمر عمران

مولود اليوم4/18: قيادي، مميز، صاحب مهارة، الهزيمة عدوك الاول، نشيط، تعمل لمدة طويلة وبجهد كبير، منطقي، تمتلك محاكمة عقلية، السنة مشرقة تبدأ مشروع جديد، تأخذ قرارات حاسمة، للبعض سفر وانطلاقة جديدة اعادة النظر بامور عديدة، تحقيق وتحركات وحياة اجتماعية وحلول لمشاكل قانونية وادارية، للبعض بين شهر الثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر جهود ومثابرة وتقدم، مسائل ومواهب ودراسة علم جديد تعزز وضعك لتحصد نتائج، للبعض ارتباط، للبعض اهتمام بأوراق قانون.

برج الحمل: أمامك فرصة ثمينة لا تفوتها قاوم الضغط وانتصر على الصعاب بكل ثقة لو ازدادت احتكاكات سواء بالمهنة او العاطفة او بشراكة خذ الامور ببساطة وقاوم كل الاحداث التي ممكن ان تنقلب ضدك انتبه لا تختار المواجهة يوم للنشاط وانسجام مع الشريك وتخوض اجواء رائعة تأثيرات هذا اليوم مهمة بالنسبة للشريك وتوقيع عقود.

برج الثور: صعوبة في تجميع انفعالاتك تواجهك قيود العمل الروتيني وتميل للرتابة اليومية مما يشعرك بعدم الاستقرار والافراط في الكسل و العمل يقع عليك وحدك لا تراهن على قدراتك وتعرض نفسك للارهاق استريح لا تسترع وضح كل امورك غير اتجاهاتك وسير بخط جديد واطلب مساعدة.

برج الجوزاء: قدراتك كبيرة على التفكير وذكائك واضح تتجه نحو العقلانية استعدادك اليوم يحمل اشارات دقيقة ترسلها وتتبلور مشروع تجد تجاوب مطلوب وتترك أثر هائل وخاصة أنت محاور ناجح ومميز اجواء عائلية ورضا ذاتي يوم جيد وجميل الك.

برج السرطان: الأمور تسير عكس رغبتك تشعر بضغط على صعيد عائلي امور تزعجك وتبعثر طاقاتك قد يظهر مايشوش عليك من بعض القضايا الهامة بحياتك اضبط اعصابك اثناء تعامل مع من هم في غير سنك يزداد الانتقاد حولك خاصة على صعيد شخصي اصلاح اعطال امور عائلية تشغلك.

برج الأسد: نهار ايجابي تتضارب العواطف والأفكار ركز قليلا لتكون حساباتك دقيقة وفكرك تحليلي يساعدك على خطوات تتعلق بمشروع سفر او اتصال مهم لا تؤجل اليوم مناسب وملائم لأي عمل تتواصل فيه حاول تكون مع الاصدقاء لتدخل على حياتك المرح والبهجة جيران أخوة أخوات.

برج العذراء: الاوضاع المالية تشغلك تطرح فرص لكسب عائد وربح مالي وتشعر بالارتياح والنشاط وارتفاع المعنويات تجد حلول لكل شيء عالق يوم جيد لتريح اعصابك المشدودة اقتصد وساير رفاقك وابتعد عن الغضب، للبعض مكاسب هدايا ايجاد اشياء ضائعة.

برج الميزان: تشعر بطاقة كبيرة تساعدك على الانطلاق توفر لك نتائج استثنائية تعتمد على الأصدقاء لكن انتبه من فوضى حاول تجد حلول لتقصير الفترة الماضية نظم امورك واجتاز العقبات، حسم واهتمام بشكلك الخارجي.

برج العقرب: حاول تبتعد عن الاشياء السلبية الوقت لن يكون لصالحك لا تستسلم لها رتب امورك واسترجع ثقتك بنفسك ولا تنساق وراء مشاعر سلبية انسى ماضي وافتح صفحة جديدة وانتبه على صحتك.

برج القوس: يحملك نهارك حيوية كبيرة لانجاز مهامك وتقوم بمساعي الوصول يوم ملائم للقاءات والحوارات وكسب تأييد تتوفر فرص ممتازة وحدسك قوي تزداد دعواتك وتتمتع بمزايا ايجابية مفاجات وأسرار تكشف امامك وتشعر بسعادة اوراق ومعاملات واستقبال زوار معتقدات تفكر بها.

برج الجدي: حاور ولا تنفرد برأيك وخاصة اذا حدث سوء تفاهم حولك مع المسؤولين أكد على أي أمر تقوم به آرائك السلبية احتفظ بها لنفسك وتجنب الدخول بنقاش مزعج نظم وقتك وراقب مايدور حولك لا تهمل صحتك تعامل مع غرباء ونزلة اسواق مقابلات امتحانات.

برج الدلو: يدعمك الحظ وتزداد عواطفك استفيد من فترات ايجابية خاصة اذا كنت تفكر بسفر وتنقل بامكانك تستعيد مكانتك مهما كانت الضغوطات الانفراجات والبشائر قادمة الك افكار جديدة حاول تطورها لتتميز امام زملائك فترة ممتازة تسمع اخبار حلوة من اماكن بعيدة.

برج الحوت: افكارك تتجه نحو الماضي لا تجعلها تؤثر على حياتك المستقبلية الأيام القادمة تحملك أشياء ايجابية وأمور واضحة مصالحات مع الماضي يقترب الحظ منك تعامل مع الأمور بحذر كبير وخاصة على صعيد شخصي لا تنساق وراء ذكريات حزينة ولا تبق وحيد وانتبه على صحتك يوم لابأس به.