الاعتقالات تطال شقيقي البشير في السودان

جهينة نيوز:

أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم الأربعاء، القبض على شقيقي الرئيس المعزول عمر البشير، في إطار حربه على ما وصفه برموز الفساد في عهد النظام السابق.

وقال الناطق باسم المجلس إبراهيم الكباشي، في مؤتمر صحفي، "الاعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع والذين تدير حولهم شبهات وتم اعتقال أشقاء رأس النظام عبد الله والعباس".

وأعلن الكباشي كذلك عن وضع القوات غير النظامية تحث سيطرة الجيش قائلا، إن "المجلس قرر ضم منسقيات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية وقوات الشرطة الشعبية للقوات لعسكرية"، مشيراً إلى "تكليفه عدد من أعضائه للإشراف على عدد من الولايات".

وقال الناطق باسم المجلس إنه تم تكليف أعضاء من المجلس العسكري السوداني للإشراف على الولايات.

وأعلنت أوغندا عن استعدادها لمنح الرئيس السوداني السابق عمر البشير، حق اللجوء إليها عقب الإطاحة به من قبل الجيش يوم 11 أبريل الجاري.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريم، أمس الثلاثاء، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية إن بلاده تدرس إمكانية منح اللجوء للرئيس السوداني السابق عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية".