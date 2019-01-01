قوى الأمن الداخلي تحتفل بذكرى الجلاء: سورية اعتادت صناعة الانتصارات

جهينة نيوز

شاركت قوى الأمن الداخلي اليوم جماهير شعبنا الأبي احتفالاتها بحلول الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الجلاء.

وعبر المشاركون في الاحتفالات عن عمق الشعور بالفخر والاعتزاز بهذه المناسبة العظيمة التي يستحضر فيها السوريون ذكرى مناضلي الجلاء وقرابين الحرية والكرامة الذين دحروا الاستعمار الفرنسي الغاشم مؤكدين أن سورية اعتادت صناعة الانتصارات والحاق الهزائم بأعدائها وهي اليوم أشد تصميما على متابعة نهج المقاومة ومكافحة الإرهاب حتى تحرير آخر شبر من تراب الوطن من رجسه ودنسه.

وبهذه المناسبة تزينت مقرات ووحدات وثكنات قوى الامن بأعلام الوطن وباللافتات التي تحمل عبارات الاكبار والاجلال لصانعي الجلاء والعزم والتصميم على تحصين الجلاء وهزيمة قوى الشر والعدوان.

كما أقيمت احتفالات خطابية ألقى فيها قادة الوحدات كلمات تمجد هذه الذكرى ومضامينها الوطنية والبطولية مؤكدين عزم قوى الأمن الداخلي على متابعة النضال إلى جانب الجيش العربي السوري وخلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد حتى تحقيق النصر الكامل على الإرهاب وداعميه.