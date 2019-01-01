إذا كنت قد أطلقت لحيتك ... تعرف على هذه الاخطار

جهينة نيوز

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في سويسرا، أن لحى الرجال تحمل جراثيم أكثر من الكلاب.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، جمع الباحثون عينات من لحى 18 رجلا، وفراء 30 كلبا، وبتحليلها عثر على جراثيم معروفة تشكل خطرا على صحة الإنسان.

واحتوت لحى جميع الرجال على أنواع عديدة من الميكروبات عالية الخطورة، في حين ظهرت نفس الأنواع لدى 23 كلبا فقط.

وقال البروفيسور أندرياس غوتزيت، الباحث الرئيسي في الدراسة: "وجد الباحثون تلوثا جرثوميا أعلى بكثير في العينات المأخوذة من لحى الرجال، مقارنة بفراء الكلاب".

وكانت دراسات أخرى قد كشفت أن اللحية تحمي الرجل من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، كما أنها تزيد من جاذبية الرجال.

سبوتنك