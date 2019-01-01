وفد رسمي من كيان الاحتلال الاسرائيلي شارك بمؤتمر دولي في البحرين

جهينة نيوز:

قال إعلامي من كيان العدو الإسرائيلي إن وفدا من وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية زار البحرين، مؤخرا.

و نشر المذيع الإسرائيلي، شمعون آران، تغريده له على حسابه على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، جاء فيها أن وفدا من وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية زار هذا الأسبوع، البحرين، وشارك في مؤتمر ريادة الأعمال الذي عقد في المنامة.

وذكر الإعلامي الإسرائيلي أن أعضاء الوفد الإسرائيلي عقدوا سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر الدولي. في حين شارك وفد مستقل من رجال الأعمال الإسرائيليين في المؤتمر. وأكد شمعون آران في تغريدته أن وزير الاقتصاد في كيان الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد ألغى مشاركته في المؤتمر.

وزعمت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الثلاثاء، أن وفد إسرائيل ألغى مشاركته في مؤتمر "ريادة الأعمال" المنعقد بالبحرين؛ بسبب نشر تنظيم مسلح فيديو رسوم متحركة يحاكي هجوم طائرة مسيرة على الوفد.

ووفقا للصحيفة، أعلن وفد إسرائيلي يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، إلغاء زيارة إلى البحرين بسبب "مخاوف أمنية". ويظهر في الفيديو الذي نشره تنظيم "سرايا وعد الله" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، طائرة مسيرة تستهدف فندقا قد تكون البعثة الإسرائيلية خططت النزول فيه.