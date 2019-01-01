قلق في كيان العدو من مشروع سوري ايراني عراقي

جهينة نيوز:

أعربت مصادر أمنية في كيان الاحتلال الاسرائيلي عن قلقها إزاء سكة القطار التي تم الإعلان عن مشروعها مؤخرا بين إيران والعراق وسوريا وصولا إلى المتوسط.

ووفقا للقناة العبرية الثانية، فإن الحديث يدور عن مرحلة جديدة في إحكام القبضة الإيرانية على المنطقة، حيث أن هناك مخاوف إسرائيلية من استغلال هذه القطارات لنقل الأسلحة لسورية و حزب الله.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر في وزارة النقل، أن العمل مستمر لربط السكك الحديدية في سوريا والعراق وضم إيران إليه وصولا إلى الصين في مشروع قديم واستراتيجي توقف خلال الأزمة السورية