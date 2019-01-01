فضيحة جديدة لـ فيسبوك عن إستعمال بيانات المستخدمين

جهينة نيوز:

استخدمت أكبر شركة للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانات المستخدمين لمحاربة المنافسين ومساعدة الشركاء، حسبما ذكرت قناة "إن بي سي نيوز" نقلاً عن المستندات التي حصلت عليها.

حصلت القناة على أربعة آلاف مستند "تم دمجها" في شبكة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات في محادثات الويب والعروض التقديمية وجداول البيانات وتسجيلات نتائج اجتماعات شركة "فيسبوك".

تجدر الإشارة إلى أنه بمساعدة هذه الوثائق، من الممكن أن نفهم كيف استخدم مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، مع مديري ومديري الشركة، البيانات الشخصية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية للتأثير على الشركات الشريكة.

وتؤكد القناة أن "فيسبوك" في بعض الحالات "كانت تمنح" الشركة، بحيث يتيح لهم الوصول إلى بيانات المستخدم. وفي حالات أخرى، قد تمنع الوصول إلى هذه البيانات إلى الشركات المنافسة أو التطبيقات المنافسة.

وبالتالي، وفقًا للقناة فإن "فيسبوك" قد أتاح لشركة "أمازون" الوصول إلى بيانات المستخدم، لأن هذه الشركة كانت تنفق أموالًا على الإعلان على "فيسبوك"، شريكها، أثناء إطلاق هاتفها الذكي "أمازون فاير فون". ومع ذلك، ناقش "فيسبوك" إنهاء الوصول إلى بيانات المستخدم للتنافس مع برنامج "ماسينجر"على الشبكة الاجتماعية "التي نالت شعبية كبيرة"، بينما يحاول إخفاء أفعالهم تحت ستار حماية خصوصية المستخدمين.و يذكر أن كثرة فضائح فيسبوك دفعت الكثير من المستخدمين الى الانتقال لبرناكج تلغرام الاكثر اماناً.

و في سياق آخر لاحظ عدد من مستخدمي موقع "فيسبوك" ظهور ميزات جديدة "غامضة" في حساباتهم عبر تطبيق الهاتف، قالوا إنها لا تعمل بشكل صحيح ولا يعلمون وظائفها الحقيقية.

وأبلغ بعض مستخدمي التطبيق، أمس الثلاثاء، أنه تمت إضافة بعض الميزات الجديدة لمجموعة مختارة من الأشخاص، وظهر لهم خيارين جديدين في التطبيق؛ الأول خيار لـ"محفظة رقمية" وذلك لمستخدمي "iOS"، على الرغم من أن بعض الأشخاص الذين رأوه قالوا إنه لا يعمل بشكل صحيح.

ونشر مات نافارا، المعروف بمتابعة كل ما هو جديد لدى فيسبوك، تغريدة لصور تظهر الميزات الجديدة، وقال: "هل ظهر لمستخدمي نظام "iOS" تبويبات "محفظة رقمية " و"لوحة تحكم" في المملكة المتحدة؟"

وكانت تقارير قالت في وقت سابق إن فيسبوك يعمل على نوع من العملات يسمى Facecoin.

وعلى الرغم من أن قرار الشركة لاقى ترحيبا بين المستخدمين باعتباره منافسا لعمة Bitcoin، لكنه ليس من الواضح ما إذا كان سيكون عملة مشفرة أو خيار دفع مباشر مثل Apple Pay أو Apple Card.

والميزة الثانية، التي ظهرت للمستخدمين هي "لوحة إدارة"، ومع ذلك، ليس من الواضح ما تقوم به أي هذه الميزات على وجه التحديد.

وقال المستخدمون إن المحفظة لم تعمل بشكل صحيح حتى الآن، بينما قال مستخدم آخر "لوحة الإدارة تفتح مركز تطبيقات الألعاب لي، والمحفظة الرقمية مجرد رمز تحميل لا ينتهي".

كانت فيسبوك أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على خطة لدمج تطبيق ماسنجر وإنستغرام ووتسآب، القرار الذي قد يغير عالم الشبكات الاجتماعية إلى الأبد.