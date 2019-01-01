انطلاق "مهرجان الشام الدولي للجواد العربي 2019" على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق

جهينة نيوز- عبد الهادي الدعاس:

برعاية كلّ من وزارات السياحة والإعلام والزراعة والقيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظة دمشق والاتحاد العربي السوري للفروسية، انطلق مساء أمس مهرجان الشام الدولي للجواد العربي ٢٠١٩ "أصالة وتراث" على أرض مدينة المعارض القديمة في دمشق، بمشاركات محلية وعربية ودولية.

وقد تخلل حفل الافتتاح عروض فنية وفلكلورية لفرقة "جلنار" وفيلماً عن تاريخ سورية المعاصر وحضارتها العريقة ورسالة الوفاء التي حملها الجواد العربي الأصيل عبر تاريخها الطويل.

الرئيس الفخري للجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشام الدولي للجواد العربي باسل جدعان أكد في حديث لـ"جهينة نيوز" أن المهرجان يحمل معاني سامية من خلال ارتباطه بالثقافة والتراث والحضارة التي يتمتّع بها الشعب السوري، ويدل على الفروسية وقيمها وشجاعتها ومروءتها والتي هي مكون من مكونات شعبنا، مضيفاً: إن المهرجان سيحقق نقلة نوعية لمهرجانات الجواد العربي وسيبعث برسالة للخارج لإثبات الأصالة التي يتمتع بها السوريون.

ونوه جدعان بمشاركة بلدان عدة منها: فرنسا، إيطاليا، بولونيا، إيران، أستراليا وألمانيا، مشيراً إلى أنهُ سيتم توقيع اتفاقية تعاون مع منظمي معرض الحصان في "فيرونا شمال إيطاليا" ثاني أكبر معرض للخيل وتجهيزاته، آملاً أن يكون المهرجان في المستقبل نقطة أساسية في جذب السياح القادمين للقطر.

بدوره بيّن عضو اللجنة المنظمة ورئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة هاني مخلوف أن المهرجان سيحاكي قصص التاريخ السوري وسيعمل على إظهار منشأ الجواد العربي، إضافة إلى نقل الصورة عن الأصالة والتراث الذي تمتلكه سورية وشعبها منذ القدم. وأوضح مخلوف أن إطلاق المهرجان يأتي متزامناً مع أعياد نيسان والجلاء، وأنه سيتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات والنشاطات الفنية والرياضية والترفيهية.

من جانبه أكد وزير الزراعة أحمد القادري على أهمية مشاركة وزارة الزراعة في المهرجان الذي سيترك بصمة واضحة للنشاطات التي تظهر أهمية الجواد العربي ودور سورية في تربية الخيول، إضافة إلى أنهُ سيظهر مكانة سورية من خلال تواجد عدد كبير من المشاركين.

وزير السياحة محمد رامي مرتيني أشار إلى رمزية مهرجان الشام للجواد العربي الأصيل لتزامنه مع ذكرى الجلاء واستقلال سورية، إضافة لما يمثل الجواد الأصيل من قيم الشجاعة والأصالة والمروءة في الذاكرة العربية والسورية المتمسكة بتاريخها وأصالتها وحضارتها.

عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق وعضو اللجنة المنظمة أنس السباعي، بيّن لـ"جهينة نيوز" مدى سعادته بالنتائج الأولية للمهرجان، مشيراً إلى تركيزهم على موقع "أرض مدينة المعارض القديمة"، لأنها كانت أرضاً من الصعب الوصول إليها وتأهيلها ضمن الفترة المطلوبة، مضيفاً: إنه وبفضل توجيهات السيّد المحافظ وعمال مديريات المحافظة استطعنا تجهيز البنية التحتية للموقع بكافة المستلزمات للوصول إلى ما يليق بهذا المهرجان ولتحقيق أفضل النتائج.

يشار إلى أن المهرجان يستمر أربعة أيام ويتضمن: (مسير الشام للخيول العربية الأصيلة، عروض لفنون الفروسية، معرض للمأكولات الشعبية، معرض للمصنوعات التقليدية، معرض للصور الفوتوغرافية، عروض فنية تراثية وفلكلورية، وعروض للأزياء الشعبية.. إضافة لمزاد للخيول العربية الأصيلة).

حضر حفل الافتتاح المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور مهدي دخل الله، ووزراء الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري والإعلام عماد سارة والسياحة محمد رامي مرتيني ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري.