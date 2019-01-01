عبد السلام: فيتو ترامب يثبت أن أمريكا صاحبة قرار الحرب على اليمن

الأربعاء, 17 نيسان 2019 الساعة 17:29 | سياسة, عالمي

عبد السلام: فيتو ترامب يثبت أن أمريكا صاحبة قرار الحرب على اليمن

جهينة نيوز

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، أن أمريكا صاحبة قرار الحرب على اليمن وما بقية دول العدوان إلا تبعا لها ومنفذة لرغباتها وأطماعها.

وأوضح عبدالسلام في تغريده له على تويتر اليوم الأربعاء، أن استخدام ترامب الفيتو ضد قرار وقف الدعم الأمريكي للمعتدين على اليمن يدين أمريكا بكل ما لحق اليمن من مجازر وحصار ظالم على مدى أكثر من اربع سنوات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدم، أمس الثلاثاء، حق النقض “الفيتو” ضد قرار للكونغرس يطالبه بوقف الدعم الأميركي للعدوان الذي تقوده السعودية في اليمن، وهي المرة الثانية التي يلجأ فيها الرئيس الى هذه الصلاحية منذ تسلمه منصبه.

وقال ترامب في بيانه إن “هذا القرار يشكل محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرّض حياة المواطنين الأميركيين والجنود الشجعان للخطر سواء اليوم أم في المستقبل”.


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