فنانة عربية تتهم ملحنا مصريا بالتحرش بها وخداعها

جهينة نيوز

تقدمت المغنية الجزائرية ياسمين نيار، بشكوى إلى نقابة الموسيقيين المصرية، ضد الملحن والمطرب عصام كاريكا، تتهمه فيها بالنصب عليها، وتهديدها، وابتزازها والتحرش بها.

وقالت المغنية في نص الشكوى إنه "بتاريخ 27 من شهر أكتوبر سنة 2018 قمت بزيارة مصر للمرة الأولى، من أجل تسجيل أغنية مع الملحن الملقب بعصام كاريكا تحمل اسم – الواد الحريف – من ألحانه بسعر 8000 دولار أمريكي، ولتنفيذ هذا العمل طلب مني الملحن عصام كاريكا بإعطائه عربونا بمقدار 3000 دولار أمريكي بعد أن أسمعني مقطعا صغيرا من الأغنية".

وأضافت: "الملحن لمس بيده منطقة حساسة من جسمي وتحسس، وأنا دفعت يده وصرخت في وجهه وطلبت منه أن يرجع لي العربون فرفض، وأنهرت نفسيا وبكيت وأحسست بالغلط لأنني تكلفت بالمصاريف والعربون وخدعت وتحرش بي".

من جانبه، نفى عصام كاريكا ما أثير حول تحرشه بالمغنية الجزائرية، مشيرا إلى أنها سافرت إلى بلادها مباشرة بعدما انتهوا من تسجيل الأغنية وتسلمتها، وأنها دفعت 3 آلاف دولار فقط بداية للاتفاق الذي ينص على 8000 آلاف دولار.

وأشار إلى أن الثمانية آلاف دولار شاملة جميع تكاليف الأغنية من توزيع وتلحين واستوديو وموسيقيين ومهندسين صوت، وكل ما تلزمه الأغنية من أجهزة ومعدات.

وأكد أنه قام بتقديم شكوى للنيابة العامة تفيد بأن له عند المغنية الجزائرية "5 آلاف دولار"، قائلا: "منتظر الشكوى تأخذ مجراها".

وكالات