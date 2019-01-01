اليمن: العدوان يسعى لإغراق المحافظات بالمخدرات

جهينة نيوز

قال مدير عام مكافحة المخدرات في اليمن، الثلاثاء إن العدوان يسعى لإغراق المحافظات اليمنية بالمخدرات، وأن دول العدوان تسمح بدخول كميات كبيرة من المخدرات عبر السواحل اليمنية، وتقدم التسهيلات لتجار المخدرات لإدخالها إلى بلادنا.

وأشار العميد ماجد القايفي في تصريح لمركز الإعلام الأمني إلى أن نشر المخدرات والاتجار بها بشكل علني في المحافظات المحتلة أحد الأدلة على أهداف العدوان ونواياه الخبيثة ضد الشعب اليمني، لافتا إلى أن دول العدوان تستخدم المخدرات كسلاح في حربها ضد الشعب اليمني.

وذكر أن رجال الأمن في اليمن تمكنوا من ضبط نوع جديد ونادر من المخدرات لم يكن معروفا من قبل وله آثار كارثية على المجتمع، وهو من أخطر أنواع المخدرات، وتسمى ( الميثافيتمينات) تأتي في شكل دقيق شفاف يشبه السكر، أو في شكل طحين أبيض مائل للصفرة.

وحث العميد القايفي رجال الأمن على تحري الدقة أثناء عمليات التفتيش، والتحلي بيقظة عالية، لأن المعلومات الأمنية تؤكد سماح العدوان بدخول كميات كبيرة من المخدرات إلى بلادنا.

ودعا أبناء المجتمع اليمني إلى التعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكافة الوحدات الأمنية في مكافحة وإحباط كل المخططات الإجرامية التي تستهدف اليمنيين بشكل عام.