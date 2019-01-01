المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

واصلت المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت صباح اليوم على مدينة السقيلبية بقذيفة صاروخية.

و إعتدى إرهابيين يتحصنون في قرية قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي بقذيفة صاروخية على منازل المدنيين بمدينة السقيلبية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المكان دون وقوع إصابات بين المدنيين.

واستشهد 5 مدنيين في السابع من الشهر الجاري واصيب 15 آخرون بجروح نتيجة اعتداء الإرهابيين بالقذائف على مشفى مصياف الوطني بحماة.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة في حين ترد وحدات الجيش على الخروقات وتوقع في صفوف الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.