الادعاء العام الايراني: سنكون مضطرين لحجب "اينستغرام"

جهبنة نيوز

اكد مساعد الادعاء العام الايراني لشؤون الفضاء الافتراضي، انه ليس هناك خيار سوى حجب موقع اينستغرام للتواصل الاجتماعي اذا لم يتعهد هذا الموقع باحترام القوانين الايرانية.

وقال مساعد المدعي العام الايراني، جواد جاويد نيا، في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس فيما يتعلق بحجب موقع اينستغرام: الأحداث الأخيرة واغلاق الصفحات الشخصية لعدد من المسؤولين الايرانيين في موقع اينستغرام Instagram يمثل أكبر إساءة للشعب الايراني.

واضاف: على الرغم من أن هذا كان متوقعا في الماضي، وحتى في الوقت الذي كانت تسعى فيه وزارة الاتصالات للتفاوض، الا ان هذا الاجراء ليس كافيا.

وقال مساعد المدعي العام الايراني لشؤون الفضاء الافتراضي: بموجب قوانين الفضاء الافتراضي يجب إرسال جميع البرامج الافتراضية وقواعد البيانات الخاصة بها إلى البلاد والتعهد بالامتثال للقوانين الايرانية، وإلا فلن يتم ترخيصها.

وتابع جاويد نيا قائلا: يجب اتخاذ هذه الاجراءات من قبل وزارة الاتصالات، والتي للأسف لم تتخذ أي إجراء، ونرى الآن أن الإجراءات القانونية والسيادية من قبل ايران لم تتخذ في هذا الصدد.

واردف يقول: لذا ، في هذه الظروف ، نعلن أننا إذا لم يبق لدى الحكومة (الايرانية) وسيلة سوى تطبيق الحجب، فان عليها ان تعلن ذلك وتمارس سيادتها، ولكن إذا لم يكن هناك خيار آخر، فسنضطر لحجب موقع اينستغرام Instagram.

واضاف: في حين أن هناك نماذج جيدة في البلاد يمكن أن تحل محل صفحات موقع اينستغرام Instagram.

يذكر ان موقع اينستغرام قدم خلال اليومين الماضيين على اغلاق صفحات منسوبة الى عدد من قادة الحرس الثوري الايراني، في خطوة عدائية ضد الجمهورية الاسلامية، بعد اعلان الادارة الاميركية ادراج الحرس الثوري في قائمة مايسمى بالمنظمات الارهابية.

فارس