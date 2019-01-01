قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم قرية العراقيب للمرة 143

الأربعاء, 17 نيسان 2019 الساعة 17:08 | سياسة, عربي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم قرية العراقيب للمرة 143

جهينة نيوز

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية العراقيب الواقعة في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمرة الـ 143.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات وهدمت منازل الفلسطينيين وخيمهم وشردت عائلاتهم.

ويؤكد أهالي قرية العراقيب استمرارهم بمعركة الصمود على أراضيهم وإعادة بناء منازلهم ونصب الخيم مجدداً مشددين على رفضهم مخططات سلطات الاحتلال التي هدمت عشرات القرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بهدف تشريد أهلها ومصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات ضمن مخطط لتهويد هذه القرى.


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