برعاية الرئيس الأسد: احتفال مركزي في مدينة البعث بالقنيطرة احتفاءً بذكرى الجلاء

جهينة نيوز

برعاية الرئيس بشار الأسد أقيم اليوم احتفال مركزي في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة احتفاء بالذكرى الثالثة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض الوطن وتأكيداً على هوية الجولان العربية السورية.

وفي كلمة ممثل راعي الاحتفال أكد المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي أن ملحمة الجلاء تزداد أهمية في حياتنا اليوم لأن ذكراها تأتي في وقت نعزز فيه تصدينا لمن يحاول إخضاعنا وتدميرنا انتقاما من مواقف شعبنا الأبي واعتزازه باستقلاله وكرامته وقال: لذلك إننا جميعا نرى في ذكرى الجلاء ما يحفز طاقاتنا وما يحرض قدراتنا نحو المتابعة في التضحية وصولا للنصر المؤزر.

وأضاف المهندس الهلال: اليوم في ذكرى الجلاء نؤكد أننا نعمل على تسجيل صفحة متجددة في تاريخنا وتاريخ المنطقة والعالم صفحة جلاء جديد .. جلاء الارهاب والمحتلين عن ارضنا الطاهرة.. جلاء تحرير الجولان وعودة الرقة وإدلب وكل شبر من أرضنا الغالية إلى الوطن الأم.

وأكد المهندس الهلال: بعد ثماني سنوات من التصدي لأعتى حرب عرفها التاريخ يمكننا القول بكل ثقة واقتدار إننا شعب قدره النصر وخياره النصر ومصيره النصر فالحرب التي شنت علينا هي حرب متعددة الأبعاد تكاملت فيها جميع أنواع الحروب الحرب العسكرية وحرب العصابات والحرب الإعلامية والنفسية وحرب المقاطعة والحصار وشاركت فيها قوى الهيمنة والاستعمار الجديد والصهيونية مجتمعة مع التابعين والعملاء الأذلاء في منطقتنا العربية.

وأضاف: ما نراه اليوم من نوع ثان لهذه الحروب واعني الحرب الاقتصادية القذرة على سورية التي لا ذنب لها إلا أنها تريد أن تعيش بكرامة.. عندما فشل كل أعداء الأمة وفشلت كل هذه التنظيمات الارهابية وداعموها وممولوها في إضعاف هذه الدولة لجؤوا إلى هذه الأساليب عبر محاربة المواطن السوري في قوته وفي لقمة عيشه لكنهم لا يعرفون هذا الشعب الذي صمد ثماني سنوات أمام كل هذه الظروف الصعبة وتحمل كل صعوبات العيش والإجرام القذر الذي مارسته المجموعات الإرهابية وانتصر عليها مشددا على أن الشعب السوري سينتصر في المعركة الاقتصادية.