لن تدخلوا الجنة حتى تنالوا رضا زوجاتكم.. تصريح أزهري مثير للجدل

جهينة نيوز

أثار تصريح عالم أزهري جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي عند ردًه على سؤال متصلة في برنامج مصري ، تشكو من سوء معاملة زوجها لها.

حيث رد العالم محمد أبوبكر، أحد علماء الأزهر الشريف على سؤال المتصلة التي اشتكت سُباب زوجها لها، إن "الزوج سيحاسب على اللفظ الذي يقوله لزوجته، وأي زوج لن يدخل الجنة إلا إذا رضيت عنه زوجته في خلقه، وهذا قول النبي، وإذا باتت المرأة غاضبة فالملائكة تلعنه، ويجب على كل الرجال العلم بأن زوجاتهن باب دخولهم الجنة"، مضيفا: "كن لها أرضًا تكن لك سماء".

وتابع العالم الأزهري: "الزوجة اللي أخذتها من بيت والدها ليست جارية عندك، إن أكرمتها صرت من الكرماء، وإن أهنتها صرت من أهل الخبث والدناءة".