اغتصبها في رحلة بحرية ولكنه نجا من العقاب.. والسبب؟

جهينة نيوز

خرج متهم ايطالي من محكمة فالانسيا في اسبانيا حرا دون تلقي عقاب، بعدما أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها بالنظر في جريمة الاغتصاب التي ارتكبها، لان المتهم والضحية ومكان ارتكاب الجريمة من بلدان متعددة.

إذ أقدم إيطالي يبلغ من العمر 18 عامًا على اغتصاب فتاة إنجليزية تبلغ 17 عامًا، على متن سفينة الرحلات “ MSC Divina“ المسجلة في بنما، بعدما أرغمها على دخول مقصورته خلال رحلة في عرض البحر الأبيض المتوسط، حسب الموقع الفرنسي ”لافوا دو نور“.

والقي القبض على المتهم فور وصوله إلى الأراضي الإسبانية، وتم تقديمه في حالة اعتقال أمام القضاء.

لكن المحكمة الإسبانية اتخذت قرارها، بناء على تعديل أدخل على القانون سنة 2009، مضمونه :“لا يمكن متابعة الجرائم الدولية إلا إذا كانت الضحية أو المتهم أحدهما أو كلاهما يعيش في إسبانيا“.