ظريف: نواصل مساعينا لتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري والتأكيد على وحدة الأراضي السورية

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن طهران ستواصل المساعي لتشكيل لجنة لصياغة الدستوري السوري، وتبادل الأسرى وعودة اللاجئين السوريين، مجددا تأكيده على ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: "يجب على الجميع احترام وحدة الأراضي السورية، ونحن عملنا مع روسيا وتركيا وسنعمل بالمستقبل من أجل إكمال مسار أستانا".

وأضاف ظريف: "سنواصل مساعينا أيضا بالتركيز على تهيئة الأجواء لتشكيل لجنة صياغة الدستور وتبادل الأسرى وعودة اللاجئين".