لافروف: اللجنة الدستورية السورية ستشكل قريبا والوضع على الأرض لا يعرقل ذلك

جهينة نيوز

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الوضع في سوريا لا يعيق تشكيل اللجنة الدستورية في المستقبل القريب.

تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بموسكو، على أن الوضع في سوريا مستقر إلى حد ما، على الرغم من أنه لايزال حل عدد من المشاكل.

وأضاف لافروف، قائلا: "سيتعين علينا حل مشكلة القضاء على الإرهاب في إدلب على أساس الاتفاقات الروسية التركية، وعلى أساس أن الإرهابيين لا يمكنهم البقاء هناك إلى الأبد".

كما تحدث وزير الخارجية عن أنه من الضروري حل مشكلة شمال شرقي سوريا والضفة اليسرى للفرات، من أجل استعادة الحكومة السورية لتلك المناطق وإقامة حوار مع الأكراد وفي الوقت نفسه ضمان المصالح الأمنية لتركيا.

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.