انتقادات لاذعة لــ حلا شيحة وأختها ترد

جهينة نيوز

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة صورة تجمعها بالفنان محمد رمضان من كواليس مسلسلهما الجديد" زلزال"الذي سيعرض في رمضان المقبل عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام.

وعلقت حلا على الصورة قائلة" صورة بحبها من كواليس العمل اللي سعيدة بوجودي فيه، يارب النجاح كله .. زلزال رمضان ٢٠١٩ اللي من القلب لازم يوصل للقلب "

وقد نالت الفنانة حلا شيحة انتقادات لاذعة من متابعيها حول مشاركتها مع محمد رمضان في البطولة متهمينها وإياه بإفساد المجتمع

ولكن هذه الانتقادات لم ترق لأختها الفنانة هنا شيحة التي ردت قائلة" محمد ده زميل و أخ و هو متزوج و بيحب زوجته و ربنا يخليه ليها و لأولاده" وتابعت" اللي مش حابب و شايف ان الصفحة دي مش عاجباه ياريت ما يعلقش دي صفحة فنية بس أهلا بالتعليقات الإيجابية و الباقي لا يعنيني”.