أنصار الله تعلن إلحاق خسائر بالجيش اليمني في محافظة حجة

جهينة نيوز

قالت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الثلاثاء، إنها أفشلت هجوماً للجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري تقوده السعودية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة بأن "الجيش اليمني نفذ زحفاً واسعاً شرق مديرية حيران الواقعة شمال غربي حجة".

وأضافت أن "مقاتلي الجماعة كسروا زحف الجيش، عقب مواجهات قصفوا خلالها تجمعات للمهاجمين بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات" وقذائف مدفعية".

ووفقاً لـ"المسيرة"، فقد أسفرت المواجهات والقصف عن مقتل وإصابة عدد كبير من قوات الجيش.

إلى ذلك، ذكرت "أنصار الله" "أن طفلاً قُتل وأصيب 7 مدنيين جراء غارة لطيران التحالف استهدفت سيارة ودراجة نارية في منطقة الخميس بمديرية مستبأ شمال حجة".

وسيطرت القوات الحكومية في 16 آب/أغسطس الماضي، على مركز مديرية حيران والطريق الدولي الرابط بين مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة ومحافظة الحديدة غرب اليمن، بعد معارك خلفت قتلى وجرحى من جماعة أنصار الله. بحسب موقع الجيش اليمني.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تسيطر جماعة أنصار الله عليها.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.