التجاري السوري يغير فوائد إيداعات القطع استقطاباً للسوق

جهينة نيوز

حرّك المصرف التجاري السوري يوم أمس معدلات الفائدة المطبقة على ودائع القطع الأجنبي لديه فيما يبدو استراتيجية عمل جديدة لا تعتمد على الشريحة الزمنية للتغيير وبالتالي تكييف الأمور ضمن هذه الشريحة كقطب تتغير المتغيرات تكيّفاً معه، في حين أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على التغيير بالمطلق دون إقامة أي وزن للزمن المستغرق بين تغيير وآخر وبعبارة أخرى فإن إنفاق الوقت لم يعد مسألة يعوّل عليها في قرار التغيير.

وبحسب التجاري فإن معدلات جديدة للفوائد المدينة المطبقة على الودائع بالعملات الأجنبية قد صدرت أمس وباتت قيد الفعالية والنفاذ من وقت صدورها ضمن مجموعة من الضوابط التي يبرز منها احتساب الفوائد على الوديعة اعتباراً من تاريخ يوم العمل التالي لتاريخ فتح الوديعة، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للوديعة بمبلغ 3 آلاف دولار أو ما يعادلها.

معدلات الفائدة الجديدة التي أصدرها التجاري أمس تضمنت شرائح زمنية (آجال) ثلاث تبدأ من شهر إلى ثلاثة أشهر مروراً بستة أشهر وصولاً إلى اثني عشر شهراً، وفي هذا السياق فقد حدد قرار المصرف معدل الفائدة على ودائع الاثني عشر شهراً بالدولار الأمريكي بنسبة 4,55% في حين حدد نسبة الفائدة على وديعة نفس المدة باليورو بمقدار 1,69% أما وديعة الجنيه الإسترليني فقد حددها بنسبة 1,09%، كما حدد القرار معدل الفائدة لودائع الأشهر الستة بالدولار بمقدار 3,64% مقابل 0,69% وهي معدل الفائدة على ودائع اليورو لنفس الشريحة الزمنية أما ودائع الجنيه الإسترليني ضمن ذات المدة فقد حددها القرار بنسبة 0,94%.

وضمن هذا الإطار فقد تطرق القرار إلى معدلات فائدة بقية المدد حيث نصّ على أن نسبة الفائدة على ودائع الدولار لمدة ثلاثة أشهر بمقدار 3,60% في حين تبلغ نسبة الفائدة على ودائع الجنيه الإسترليني لنفس المدة 0,83%، أما بالنسبة لودائع الشهر الواحد فتبلغ على ودائع الدولار 3,48% مقابل 0,73% وهي نسبة الفائدة على ودائع الجنيه الإسترليني بالقطع الأجنبي.

وبالنظر إلى مدد الودائع يبدو التجاري جادا في إلغاء معدلات الفائدة على ودائع القطع باليورو لشريحتين زمنيتين محددة (وديعة 3 أشهر ووديعة شهر واحد)، بالتوازي مع إلغاء الودائع وبالعملات الأجنبية الثلاث الواردة في الجدول (اليورو والجنيه الإسترليني والدولار) لمدة تسعة أشهر.

وبالانتقال إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية ضمن النشرات الرسمية فقد حدد التجاري في النشرة الصادرة عنه امس سعر صرف اليورو بمبلغ 490,68 ليرة واليورو بـ 434 ليرة والروبل بمقدار 6,75 ليرات واليوان الصيني بسعر 64,68 ليرة، والجنيه الإسترليني بمقدار 568,10 ليرة، وأخيراً الليرة اللبنانية/100 بسعر 28,79 ليرة.