السينما تطلق برنامج مهرجان سينما الشباب بدورته السادسة في دار الأسد للثقافة والفنون

جهينة_ عبدالهادي الدعاس

كشف مدير عام المؤسسة العامة للسينما، "مراد شاهين" خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، عن البرنامج العام لمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة في دورته السادسة الذي سينطلق بتاريخ 23 نيسان ويستمر لغاية 28 منهُ، برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ووزارة الثقافة في دار الأسد للثقافة والفنون.

وتضمن المؤتمر طرحاً كاملاً لبرنامج المهرجان من "فعاليات ومسابقات ولجان تحكيم ومكرّمون وندوات وضيوف"، وأن الدورة ستتضمن مسابقتين الأولى مسابقة أفلام دعم سينما الشباب، والثانية مسابقة الأفلام القصيرة الإحترافية.

وبين شاهين، أن لجنة أفلام دعم سينما الشباب سيترأسها المخرج نجدة أنزور وعضوية كل من الدكتور سمير جبر، والفنانة رنا جمول، والناقد السينمائي علي العقباني، أما مسابقة الأفلام العربية الإحترافية القصيرة سيترأسها المخرج جود سعيد، وعضوية كل من الممثلة اللبنانية دارين حمزة و الفنانة التونسية فاطمة ناصر.

ولفت شاهين إلى أنهُ سيتم تكريم عدد من المبدعين السينمائيين ضمن المهرجان وهم "الممثلة السورية ديمة قندلفت، والمخرج عدنان سلوم، والممثل بسام لطفي، والممثل محسن غازي، والممثلة اللبنانية كارمن لبس، والممثلة المصرية سمية الخشاب، والكاتب المصري فاروق صبري، والمخرجة العراقية عايدة شليبفر".

وأكد أن مهرجان سينما الشباب سيضم 30 فيلم من فئة دعم سينما الشباب، و25 فيلم ضمن فئة الأفلام العربية، مضيفاً بأن الأفلام تم أختيارها من قبل لجنة مختصة وضعت لأختيار الإنسب للمشاركة.

ونوهاً شاهين، أن المخرج السينمائي يجب أن يمتلك موسوعة من علوم الفنون والثقافة والحياة، بالإضافة للموهبة من أجل تواجد مخرج سينمائي، وأن الحاصلين على الجوائز ضمن المهرجان سيتم منحهم فرصة لإخراج فيلم روائي قصير مقدم من المؤسسة العامة للسينما من أجل دعمهم لثقل موهبتهم في ذلك الفن.

وأوضح شاهين، أن كافة فعاليات المهرجان وضع لها لجان مختصة من أجل اختيار المكرمين السوريين والعرب، والممثلين الذين كانوا لهم بصمة في تاريخ السينما السورية.

موجها في الختام، الشكر لجميع الوسائل الإعلامية على الجهود التي يقومون ببذلها من أجل ايصال الرسالة السينمائية.

من جانبه بين مخرج حفل مهرجان سينما الشباب "مأمون الخطيب"، أن حفل الأفتتاح سيتم الأعتماد عليه من خلال المشاهد السينمائية التي تحاكي مراحل السينما السورية منذ بدايتها عبر حقب زمنية مختلفة حتى هذه اللحظة، بالإضافة للأعتماد على تقنية الشاشات والغرافيك والعروض الراقصة التي ستتناول الموضوعات الموسيقية والغنائية المناسبة لمهرجان سينما الشباب، من أجل تجسيد الصورة المراد ايصالها للمشاهد.

وأضاف الخطيب، أن الحفل سيضم عزف بيانو لايف ومشاهد تمثيلية قصير تعطي فكرا عن هم الشباب وحبهم للسينما بالتعاون مع المعهد العالي للفنون المسرحية.

الأفلام التي ستتواجد ضمن مسابقة أفلام دعم سينما الشباب "أورانج، اختبار السكر، إجراء شكلي بحت، هدوء، اعتياد الضوء، الحرامي، الحقيقة، المرأة التي تصل في السادسة، الهاتف، الوجه الأول لأمي، ضربة حرة، بكرى، قضبان المدينة، حطب، حلم، خرزة زرقا،100 ليرة، خمس سنين، رائحة الوصايا، رائد فضاء، سلوى، عازف الليل، عاصمة الشتات، عتبة، عصفورة على حبل الغسيل، غياب، لقطة، إعادة اقلاع، مغناطيس، هارموني.

بينما الأفلام التي ستتواجد ضمن مسابقة الأفلام القصيرة العربية "آسيا، العبور الأخير، المنحوس، آية، بير عليوي، حلم، خلل، وتر، زاوية شباك، ستارة، وأنا رايحة السيما، شوكولاته داكنة، صابرة، صفحة بيضا، عناد، عيون، نوطة صفر، فقدان، في ظل عدن، فيلم عراقي، نهري بحري".

وتظاهرة الفيلم القصير في زمن الحرب ستضم "غربة، الرجل الذي صنع فيلما، توتر عالي، ابتسم فأنت تموت، أطويل طريقنا أم يطول، فقط إنسان، طابة أمل، صمت الألوان، تساقط، كبسة زر، سراب، على سطح دمشق، قهوة سخنة، المخاض، يوم من 36 يوم أفراح سوداء، تاتش.

والعروض التي ستكون على هامش المهرجان فيلم " ثمان وثمانون خطوة، العين الساحرة، عاشق زنوبيا.