شابة سورية تحرز المركز الأول بمسابقة العلماء الشباب في روسيا

جهينة نيوز:

تمكنت الشابة السورية نور منصور مؤخراً من تحقيق المركز الأول في “مسابقة العلماء الشباب” في روسيا متفوقة على جميع أقرانها المشاركين من طلبة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه لتثبت للعالم أجمع تفوق الشباب السوري واطلاعه على أحدث تقنيات العلم والمعرفة إضافة إلى إحاطته بكم المعلومات العلمية المتدفقة على طريق تحقيق التنمية المستدامة.

الشابة نور الحاصلة على إجازة في الصيدلة من جامعة دمشق وطالبة سنة ثانية ماجستير “اختصاص الأسس الفيزيولوجية للتشخيص الوظيفي” شاركت في المؤتمر العلمي الدولي للعالم سامويلف للدراسات الأساسية الفيزيولوجية السريرية في مدينة قازان الروسية حيث ناقشت نتائج المشروع في اختصاص الأسس الفيزلوجية للتشخيص الوظيفي.

وكانت الورقة البحيثة لـ نور بعنوان (دور الأنواع الفرعية للمستقبل “Y” في تنظيم انقباض عضلة القلب لدى الفئران في مختلف المراحل العمرية بعد الولادة) وحاز بحثها المركز الأول ضمن مسابقة العلماء الشباب كواحدة من فعاليات المؤتمر.

و بينت نور أن بحثها يهدف إلى إيجاد أمل وفرصة علاجية ودوائية للأمراض القلبية آملة أن تتابع دراستها وأبحاثها لتصل إلى شكل دوائي للمادة العصبية في عضلة القلب.

وأكدت أن الشباب السوري لديه طاقات هائلة ودافع قوي ليتابع مسيرته العلمية فيكون سنداً لنفسه ووطنه.

يذكر أن مسابقة العلماء الشباب جزء من فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للعالم سامويلف في الاختصاص الدقيق الفيزيولوجية الكهربية الأساسية والسريرية القضايا المعاصرة لاضطرابات النظم “اللا نظميات” الذي أقيم للمرة الثالثة في مدينة قازان الروسية بين الخامس والسادس من نيسان 2019 والطالبة نور منصور من مواليد اللاذقية عام 1994 وخريجة الدفعة الأولى للمركز الوطني للمتميزين عام 2012.