أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

مولود اليوم4/17: شاعري، رومنسي، حساسيتك عالية، تتمتع بذاكرة قوية وقدرة على تذكر أحداث الطفولة الأولى، تستطيع معرفة وقراءة أفكار الآخرين عاطفي، أنطوائي، أحيانا تعشق العزلة والهدوء، كتوم للأسرار، مقدر للناحية الفنية والأدبية، وتحترم تقاليد، خيالي، تتخذ قرار نهائي بالأشهر القادمة وتمضي أوقات حلوة لكن في ضغط عليك وصعوبة بسيطرة على الغيرة قد تعجز ولا تستطيع التحمل مواجهات محتملة مع طرف آخر، الحظ المالي والعاطفي يبتسم لك في النصف الثاني من السنة، للبعض تجد حلول لصراعات مع الطرف الاخر، للبعض سفر والاتصالات واللقاءات البعيدة، للبعض عمل جديد وتحقيق طموح.

برج الحمل: نهارك قصير ممكن تفشل بإنجاز أعمالك ضمن المهلة المحددة أبدأ باكرا ولا تتكاسل وراعي وضعك حاول تحافظ على تماسك أعصابك ولا تغامر بسلامتك، وبانتقال القمر إلى برج الميزان تكون فترة مشحونة بالمعاكسات والتوتر والغضب ربما تسمع خبر سلبي أو تعاني من إهمال الآخرين في خصم منافس ربما مواجهة قانونية عالج الأمور بهدوء ولا تنفعل حتى لو تعرضت للإساءة .

برج الثور :قدرتك عالية على استيعاب ومهارة وحوارات ونقاشات تتقرب من أحبائك وتمارس هواية تعجبك، قد يظهر لك بعض تقصير مساء خليك هادئ وانتبه على وضعك الصحي قد يكون عندك حركة كبيرة وانتشار واسع ينطلب منك تنظيم اعمالك لا تنتظر نتائج فورية.

برج الجوزاء: أتقي الشر وتجنب المواجهة والانفعال خليك دبلوماسي عندك أعطال وتصليحات أو مشاكل قانونية ، تتحسن الأجواء مساء مع وجود القمر بالميزان تتحسن الأجواء وتنجز أعمال مهمة وتفرح لانفراج وزوال هم تهتم بممارسة هواية تحبها تتمتع بحضور جذاب، مساء داعم ومميز ومشجع لليومين القادمين سهرة واجتماع مع الاولاد استقبال زوار.

برج السرطان: فترة حلوة نهار تعمل لقاء مهم أو تبحث بأمور حساسة وتقدم أبحاث مهمة أو امتحان للطلاب، تجتمع مع الأهل والأحبة مساء لا تعمل مشاكل وتنفرد برأيك ممكن تحسن وضعك المنزلي أو الشخصي تقوم بشراء أشياء تخص منزلك، لا تتوقع مردود العلاقات بعائلتك بعطاء كبير، انتبه على صحتك وحافظ على هدوئك.

برج الأسد:تميز وانفتاح ذهني تكتشف أمور مالية مهمة، تفصح عن قناعاتك بحرية ووضوح والخطأ أن حدث هو جزء من ضريبة التجربة، مساء تبرع بطرح المواضيع الدقيقة لذلك استغل اليومين القادمين لفترة إيجابية احتفالات واتصالات مهمة مقابلة ناجحة.

برج العذراء: معنوياتك قوية وعالية تستعيد نشاطك المعتاد خاصة القمر ببرجك حتى ساعات الظهر، تبدأ بتنفيذ مشروع أو خطة جديدة توظف أموالك تراعي ظروفك حتى تتفادى أي مشكلة طارئة، ينتابك شعور بالراحة تجاه محيطك حتى يصبح معطاء بالنسبة لك تناقش بأمور مالية هدايا ومكاسب.

برج الميزان: توتر ومتاعب وتأخير من نصيبك، لكن بانتقال القمر مساء إليك تفرح لخبر أو تسوية تتحمس لادخال تغيرات وتعديلات على نمط حياتك وأنت بحاجة لبدء صفحة جديدة تتوصل لتنفيذ وتحقيق مشروع أحلامك .

برج العقرب: تفرح لوقوف صديق إلى جانبك وتقوم بدورك بدعم والمساعدة لاتكون أناني تأكد صداقاتك خيالك جيد، ومع انتقال القمر للميزان يحدث امر لا يعجبك ينعكس سلبا عليك وعلى محيطك تضغط على مسار الطاقة، ممكن تتراجع وتيرتك أو أرباحك فترة محبطة ومخيبة للآمال تضيع جهودك وتفشل محاولاتك لا توقع على عقود ولا تنتظر أجوبة لأن المشاكل مستمرة من المساء ولليومين القادمين.

برج القوس:بإمكانك تتفوق وتحقق نجومية وشهرة تهتم بأحد الوالدين أو تقلق باتجاه مسؤولية معقدة تفرح بتعاطف أحد من محيطك ودعم وتأييد مساء حاول تزيد من صداقاتك وتحالفاتك الفترة القادمة جيدة للحياة الاجتماعية والدعوات واللقاءات والمعارف الجديدة.

برج الجدي: قد تسافر أو تروج لعمل أو فكر او مشروع وتحقق نجومية بامكانك تتفوق، الظروف ليست مناسبة مساء حاول محافظة على هدوئك وتمالك أعصابك ستكون تحت الأضواء ،أسرع لتعزيز موقعك وحافظ على سمعتك طيبة، احباطات من الاخرين ولهجات مختلفة.

برج الدلو:نظم أمورك بشكل فوري عالج مسائل الادارية والقانونية فواتير ومستحقات، تروج لفكرة، مساء تستقبل وتودع زوار من مسافات بعيدة، تسامح تحقق نجاح بفضل تشجيع والدعم وتحقق قوة وشمولية ونفوذ يومين حلوين واللقاءات الك.

برج الحوت: تركزعلى شراكة تمالك أعصابك عندك ضغوطات وممكن يكون في قطيعة أو فشل، بإمكانك تغير الاتجاهات أو تقوم بعقد شراكة وفي تبدلات وتعديلات مساء واستقرار لميزانيتك ومصالحك تظهر لك فرصة بالمال المشترك أو استرداد دين أو تعويض حاول تحسن الانطباع عنك حتى تتمكن من الحصول عليها.