نتنياهو : زعماء عرب اتصلوا بي وقدموا المباركة بفوزي

الثلاثاء, 16 نيسان 2019 الساعة 23:43 | سياسة, عالمي

نتنياهو : زعماء عرب اتصلوا بي وقدموا المباركة بفوزي

جهينة نيوز:

قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تلقى اتصالات من زعماء دول عربية لتهنئته على الفوز بانتخابات الكنيست التي أجريت في التاسع من نيسان/ أبريل الجاري.

وقال نتنياهو في خطاب احتفالي أمام أنصار حزب الـ"ليكود" في القدس المحتلة: "لقد تلقيت العديد من المباركات من قادة دول عربية وإسلامية، لا أتكلم عن زعيم دولة عربية واحدة أو اثنتين، ولكن العديد منهم اتصلوا للمباركة، أمامنا فرصة كبيرة للتقدم نحو الأمل في المستقبل، لقد حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة".

فلسطين اليوم


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