الجيش اليمني يكشف النقاب عن صاروخ تكتيكي نقطي متطور

جهينة نيوز

أزاحت القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم الثلاثاء الستار عن صاروخ باليستي نقطي جديد يحمل اسم بدرF والذي يحاكي من حيث المواصفات صاروخ توشكا التكتيكي الروسي.

وقال العميد يحي سريع الناطق الرسمي للجيش واللجان الشعبية في مؤتمر صحفي إنه بعون الله نجحت القوة الصاروخية في صناعة وتطوير صاروخ باليستي جديد مشيرا إلى أن الصاروخ يحمل مواصفات الصاروخ الروسي توشكا.

وأضاف أن عملية التطوير تمت في مركز الدراسات المتخصص بمجمع الشهيد أبو عقيل التابع لـ القوة الصاروخية مفيدا أن المنظومة دخلت الخدمة وتسلم مركز العمليات الصاروخية الدفعة الأولى من صاروخ بدرF الباليستي.

وقال متحدث الجيش واللجان الشعبية إن الصاروخ الذي يعتبر ضمن منظومة بدر الصاروخية والذي تضم بدر بي يبلغ مداه 160 كم وينفجر على ارتفاع 20متر وتنتشر الشظايا في شعاع 350متر وعددها 14ألف شظية.

وأوضح العميد سريع أن الصاروخ بدرF دخل الخدمة بعمليات نوعية لم يتم الإعلان عنها وحقق خلالها أهدافه بنجاح مؤكدا في الوقت ذاته أن الجيش اليمني يمضي قدماً في تطوير قدراته العسكرية الدفاعية من أجل حماية البلاد والتصدي للعدوان ودحر الغزاة المعتدين.

وأكد أن اليمن يمتلك مخزونًا استراتيجيا صاروخيًا مناسبًا، وأن أهداف جديدة دخلت ضمن بنك الأهداف للجيش واللجان الشعبية، لافتا إلى أنه عندما نتحدث عن صناعة يمنية للصواريخ الباليستية، نتحدث عن منظومات مختلفة من الصواريخ التي يمتلكها الجيش اليمني وسيكشف المزيد عنها خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن استمرار العدوان يعني استمرار الصناعات العسكرية والتطوير وبالتالي استمرار العمليات العسكرية الصاروخية مشيرا إلى أن القوة الصاروخية تمتلك القدرة الكافية لشن هجمات مزدوجة على أهداف متعددة وفي وقت واحد.

ويأتي الكشف عن الصاروخ الباليستي الجديد في سياق إحياء اليمنيين للذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس الصماد والذي أكد العميد سريع في مؤتمره اليوم أن دماء الرئيس الشهيد الصماد لم ولن تذهب هدرًا وأنه سيظل النموذج والقدوة في البذل والزهد والإخلاص والإرادة والعزيمة والتفاني والصبر.

وكان العميد يحيى سريع قد استعرض في مؤتمره الصحفي عمليات تجريبية ميدانية للصاروخ الباليستي بدرF ومنها استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهات الحدود والجبهات الداخلية والتي أظهرت الإمكانيات الكبيرة للصاروخ اليمني الجديد.