أهالي النشابية يحيون ذكرى الجلاء وذكرى التحرير الأولى من الإرهاب

جهينة نيوز

بمناسبة عيد الجلاء والذكرى الأولى لتحرير الغوطة الشرقية من الإرهاب نظمت فعاليات أهلية ورسمية وحزبية مهرجانا مركزيا في منطقة النشابية بريف دمشق.

وندد الأهالي بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل مؤءكدين أن كلامه باطل والجولان في القلب وسيبقى سوريا وما أخذ بالقوة لن يعود إلا بالقوة.

صبحية أحمد والدة شهيد أكدت أن سورية انتصرت بفضل تضحيات أبنائها الذين سيواصلون تقديم الغالي والنفيس لأجلها ودفاعا عنها بينما لفت علاء التلجي إلى وقوف أهالي الغوطة مع وطنهم في مواجهة أي عمل من شأنه المس بسيادته واستقلاله وأن اعلان ترامب مرفوض وليس له أي مصداقية على أي مستوى وعبرت بديعة دورا الغوراني عن سعادتها بعودة الأمن والاستقرار إلى بلدتها بهمة رجال الجيش العربي السوري بينما بين الشيخ جمال الماشي أن الاحتفال يأتي للتأكيد على تمسك السوريين بهويتهم وأرضهم ورفضهم للإرهاب.

وأشار بعض رؤساء المجالس المحلية الذي شاركوا في الاحتفال في تصريحات لـ سانا إلى أن الغوطة الشرقية التي راهنت عليها دول العالم تقف اليوم صفا واحدا مع جيشها وقيادتها لتحرير كل شبر من سورية.

وعبر رئيس المجلس البلدي في الحرجلة عبد الرحمن الخطيب عن ثقته بأن الشعب السوري لن يسمح لممارسات الدول الغربية ضد سورية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليها بالنيل من سيادتها وسيواجهونها بالعمل والإنتاج بينما أكدت رئيس المجلس البلدي في الغسولة عليا سليمان أن سكان الغوطة سيتصدون لكل من يحاول النيل من استقرار وطنهم وسيتمسكون بكل ذرة من ترابه.

عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق حسين العبدالله بين أن المهرجان تعبير عن الاعتزاز بانتصارات الجيش العربي السوري في الغوطة وإعلاء الصوت مع كل السوريين أن الجولان سيبقى في قلب الوطن.

من جهته ذكر محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم في كلمة له أن المهرجان عربون وفاء من الأهالي للجيش العربي السوري الذي قدم التضحيات الكبيرة ليحيوا اعزاء ويعيشوا كل يوم فرحة الخلاص من الإرهاب.

تخللت المهرجان عروض ولوحات مسرحية عن حب الوطن ورقصات فنية وأناشيد وأهازيج وطنية وفقرة شعرية لأم شهيد تحدثت عن قدسية الوطن ومقام الشهداء.

سانا