سبيس إكس تفقد الوحدة المركزية لصاروخ فالكون

جهينة نيوز:

فقدت شركة "سبيس إكس" الأمريكية وحدة تعجيل المرحلة الأولى لصاروخ فالكون الثقيل "Falcon Heavy"، بسبب غرقها خلال عملية نقلها إلى الميناء.

وأفادت "The Verge"، وفقا لتصريح ممثل الشركة، بأن ذلك حدث بسبب الظروف المناخية السيئة والعاصفة الشديدة، أثناء عملية نقل الوحدة على منصة بحرية عائمة إلى كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث بلغت شدة الموج 3 درجات، فلم تتمكن المرحلة الأولى من الصمود وسقطت في الماء.

وبذلت شركة "سبيس إكس" جهودها لإنقاذ الوحدة المركزية، بحسب ممثلها، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، فقررت الشركة في النهاية وقف محاولاتها لأسباب أمنية.

وقال ممثل الشركة موضحا: "لم تتمكن الشركة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، من نقل الوحدة المركزية للصاروخ إلى ميناء كانافيرال بسبب الأحوال الجوية السيئة، حيث بدأت الوحدة في الزحف وفقدت توازنها ولم نتمكن من تعديل وضعها. لا نعتقد بأن ذلك سوف ينعكس على البعثات القادمة".

يذكر أن أول إطلاق لصاروخ فالكون الثقيل لأغراض تجارية جرى، في 12 أبريل 2019، وعلى متنه القمر الصناعي السعودي للاتصالات "Arabsat 6A"، وتمت حينها عملية هبوط المراحل الثلاث للصاروخ بنجاح.

لينتا.رو