الصين تطلق واحدة من أجمل السيارات الكهربائية في العالم!

جهينة نيوز:

بدأت شركة "Geely" الصينية بتطوير سيارة جديدة، ستصبح واحدة من أكثر السيارات الكهربائية تميزا في العالم.

وستأتي سيارة "Geometry" الجديدة، بهيكل سيدان انسيابي شبيه بهياكل سيارات "فولفو" من الفئة "S" التي طرحت في السنوات الأخيرة، مزود بعجلات رياضية غاية في الأناقة.

أما قمرة هذه السيارة فستتسع لـ 5 أشخاص، وستزود بواجهة قيادة متطورة تعمل باللمس، وتضم شاشتين، واحدة كبيرة بمقاس 13 بوصة في منتصفها، وأخرى صغيرة أمام السائق مباشرة.

كما ستأتي هذه المركبة بأنظمة أمان تقوم بقياس المسافات بينها وبين باقي المركبات على الطرقات لمنع وقوع الحوادث، ونظام إلكتروني يبين الوضع التقني والفني لجميع أجزاء المركبة، بما في ذلك ضغط الهواء في العجلات، ومستوى السوائل والزيوت في المحرك وأنظمة الفرامل.

وستعمل السيارة بمحرك كهربائي بعزم 196 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 4 ثوان، وتزود ببطاريات كبيرة تك فيها لقطع مسافة 410 كلم بالشحنة الواحدة.

فيستي