إيران تدرس حذف 4 أصفار من العملة المحلية

جهينة نيوز:

تقدم البنك المركزي الايراني بمقترح لتعديل النظام النقدي للبلاد، يشمل حذف 4 اصفار وتعريف عملة نقدية جديدة واعادة النظر باصدار الاوراق النقدية والمسكوكات.

وتعكف اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء الايراني على دراسة هذا المقترح الذي يقدم عملة "التومان" الذي يعادل حاليا 10 الاف ريال، و"100" بالريال الجديد، كعملة جديدة لايران.

وحدد البنك المركزي فترة تحول تدريجي من الريال الى التومان بمدة 24 شهرا، بهدف تجميع الاوراق النقدية والمسكوكات القديمة واحلال العملة الجديدة.

وتستهدف ايران عبر حذف الاصفار الاربعة، تسهيل واعادة دور ادوات الدفع في التعاملات النقدية المحلية وتخفيض كلفة الطباعة ونشر العملة الورقية، واستمرارية جدوى النظام النقدي على مدى السنوات القادمة اضافة الى تسهيل سعر الصرف العملة الوطنية امام العملات الدولية الاخرى.

فارس