جامعة دمشق تمدد فترة التقدم إلى المسابقة المعلن عنها

جهينة نيوز:

أعلنت جامعة دمشق تمديد فترة التقدم إلى المسابقة المعلن عنها سابقا للتعاقد مع عمال مؤقتين من جميع الفئات لغاية 24 نيسان الجاري.

وبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من الاثنين الاول من الشهر الجاري في تجمع الإدارة المركزية لجامعة دمشق في البرامكة كلية الهندسة المدنية مخبر تقديم المفاضلة بالنسبة للفئتين الأولى والثانية وفي كلية العلوم خلف دار الفيزياء للفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

وكانت الجامعة أعلنت في 10 آذار الماضي عن إجراء مسابقة للتعيين والتعاقد مع 1175 عاملاً من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة في الإدارة المركزية ومديرياتها وكلياتها بدمشق وفروعها في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة.