إطلالة جديدة للفنانة سوزان نجم الدين بمظهر جديد

جهينة نيوز

أطلت الفنانة سوزان نجم الدين بإطلالة جديدة فاجأت بها جمهورها حيث غيرت من مظهرها تماما

حيث قامت سوزان بتغيير تسريحة ولون شعرها، حيث حصلت على شعر أقصر، واختارت اللون الرمادي المتدرج، مما اثار اعجاب جمهورها، حتى أن بعضهم أكد أن سوزان خسرت الكثير من عمرها بهذه الطلّة وجعلتها تبدو أكثر جاذبية وحيوية.

من ناحية أخرى، تشارك سوزان نجم الدين في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل "ابن أصول" الذي تشارك في بطولته أمام الفنان المصري حمادة هلال، وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد بكير.

وعلى مستوى السينما، انضمت سوزان نجم الدين لفريق عمل فيلم " حملة فرعون" المقرر عرضه خلال الموسم الصيفي لعام 2019، وذلك أمام عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، حمدي الميرغني، حورية فرغلي، أحمد التهامي، مايك تايسون، قمر اللبنانية، وغيرهم، وهو من تأليف كريم حسن بشير، إخراج رؤوف عبدالعزيز