طائر يقتل صاحبه في مقاطعة أمريكية

جهينة نيوز

قُتل رجل يبلغ من العمر 75 عاما في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن هاجمه طائر كبير من فصيلة النعام كان يربيه ووقعت الحادثة في جنوب مقاطعة ألاتشوا في شمال ولاية فلوريدا.

وأخبر قسم شرطة المقاطعة بي بي سي، أنه جرى استدعاء رجال الشرطة إلى منزل الرجل يوم الجمعة، حيث وجدوه مصابا بجروح خطيرة تسبب بها الطائر.

ونقل الرجل الذي يدعى، مارفين هاجوس، إلى المستشفى من قبل فريق المسعفين ، لكنه توفي هناك متأثرا بجراحه.

وتجري الشرطة تحقيقا في الحادث لكنها تقول إن المعلومات الأولية تشير إلى أن ما حصل كان مجرد "حادث مأساوي".

وقال نائب رئيس قسم الشرطة، جيف تايلور، لصحيفة غاينسفيل صن "ما فهمته من القصة أن الرجل كان بالقرب من الطائر وبعد ذلك تعثر ووقع على الأرض وعندها تعرض للهجوم من قبل الطائر".

وقالت امرأة كانت موجودة في منزل هاجوس، وعرفت عن نفسها بأنها شريكته، إنه كان "يفعل ما يحبه"، في إشارة إلى اقتنائه للحيوانات والطيور النادرة والغريبة.

وظل مارفين هاجوس يقتني ويربي الكثير من الحيوانات الغريبة والنادرة، بما في ذلك حيوان اللاما، لعقود من الزمن، حسب تقارير الصحف المحلية.

ويعرف هذا الطائر بـ "شبنم" باللغة العربية وهو على غرار طائر "أيمو" من بين أكبر وأثقل أنواع الطيور في العالم، وكلاهما ينتميان لنفس فصيلة النعام، ويمكن أن يزن أكثر من 100 رطل أي ما يعادل 45 كيلوغراما.

ويمكن أن تبلغ سرعة هذا النوع من الطيور إلى 30 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 50 كيلومترا في الساعة، ولها مخلب يبلغ طوله نحو 12.7 سنتيمترا على كل قدم.

وتصنف لجنة حماية الأسماك والحياة البرية في ولاية فلوريدا طائر "شبنم" ضمن الفئة 2 أي أن اقتناءه يتطلب الحصول على تصريح خاص للملكية.

ووصفت مجلة سميثسونيان العلمية الطائر بأنه "الأخطر في العالم". وتقول الشرطة إن الطائر الذي قتل صاحبه لا يزال موجودا في منزل الضحية.