غنّى 106 ساعات متواصلة ولكنه فشل في دخول غينيس... تعرف إلى السبب

جهينة نيوز

باءت محاولة المغني كارلوس سيلفر الثانية للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالفشل بعد 106 ساعات من الغناء المتواصل لـ5 آلاف أغنية.

وفي محاولته الثانية لتحطيم رقم نظيره الهندي سونيل واغماري، الذي غنى لـ105 ساعات متواصلة عام 2012، قام كارلوس، من الدومينيكان، بالغناء قرابة الساعتين إلا أن لجنة التحكيم للموسوعة أقرت بأن عرضه لا يؤهله ليدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لمخالفته قوانينها الصارمة.

وأعلنت اللجنة أن القوانين تحدد بشكل واضح بأن فترة الاستراحة بين أغنية وأخرى لا تزيد عن 30 ثانية، لكن تسجيلات الفيديو وثقت استراحة كارلوس سيلفر التي وصلت في بعض الأحيان لدقيقتين.

إلا أن كارلوس سيلفر عقّب على قرار اللجنة، بأن استراحاته بالفعل زادت على دقيقتين في بعض الأحيان، إلا أنه تجاوز الاستراحة في أحيان أخرى ولم يأخذها، ما يعوض عن تجاوزه للمدة المسموحة.

وعبر كارلوس عن غضبه من اللجنة، مؤكدا أنه تفوق على حامل اللقب الهندي سونيل واغماري بـ6420 ثانية غناء، وأن عدم حصوله على اللقب لأخذه استراحة تزيد على 30 ثانية بين بعض الأغاني فيه ظلم كبير، خصوصا أن عرضه استمر لـ5 أيام، وعلى اللجنة "أن تستوعب أنه إنسان لا برنامج كومبيوتر"، على حد وصفه.

وأضاف: "سأقاضيهم حتى لو اضطررت للجوء لمحكمة دولية، لأن دليل أحقيتي باللقب موجود، إلا أنني أفضل بالتأكيد مراجعة الأمر بشكل ودي، لقد دفعت قرابة الـ30 ألف دولار