عمرو سعد يثير خوف جمهوره بعد صورة مع بطل Game of Thrones

جهينة نيوز

أثارت الصورة التي نشرها الفنان عمرو سعد متابعيه، على "فيسبوك"، ضمن كواليس فيلم حملة فرعون، حيث ظهر جالساً على كرسي وإلى جواره الممثل الأيسلندي هافثور يوليوس بيورنسون، الذي اشتهر ببطولة مسلسل Game of Thrones الشهير.

وتساءل المتابعون عن سر هذه الجلسة، وكيف يتعامل معه في الفيلم، ومن هو الضارب ومن المضروب، وأكدوا له أنه بعد هذه الصورة لن يصدقوا أي مشاهد في الفيلم تحوي معارك يتغلب فيها عمرو سعد على هذا العملاق.

يذكر أن محمد السبكي منتج فيلم حملة فرعون تعاقد مع بعض الممثلين العالميين للقيام بأدوار في الفيلم من بينهم الملاكم والنجم العالمي مايك تايسون.

يدور الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.

الفيلم من إخراج رؤوف عبدالعزيز، من تأليف كريم حسن بشير، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بالإضافة إلى عمرو سعد ومايك تايسون، وهافثور يوليوس بيورنسون أمثال: حورية فرغلي، محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، حمدي الميرغني، كرم جابر، أحمد التهامي.