أعدت وجبات تكفي لسنة كاملة.. أم استرالية توفر وقت المساء للقائها بعائلتها

جهينة نيوز

قد يكون أكبر طموح لأم تعد الطعام لأبنائها أن تعد هذه الوجبة لأسبوع لكن هذه الأمّ الأسترالية فاجأت الجميع بعملها، إذ قامت بتقطيع خضار تكفي لسنة كاملة لعائلتها لتوفّر الوقت كل مساء.

وبحسب ما ذكر موقع "ميرور" البريطاني، تحتوي الثلاجة الخاصة بها على كمية لا تصدق من الخضار يبلغ وزنها 65 كلغ، وفيها 20 كلغ من البطاطا و15 كلغ من الجزر، و15 كلغ من البطاطا الحلوة و10 كلغ من الطماطم بالإضافة إلى الكوسى والقرع.

أنفقت الأمّ مبلغ 58 دولاراً على الخضروات في سوق الجملة، وتقول إنها ستستخدمها كلها في الأشهر المقبلة.

وشرحت: "أنا أفعل ذلك حتى لا أضطر إلى إضاعة الوقت كل ليلة في تقطيع الخضار لتناول العشاء، لأننا جميعًا نعمل ولديّ جامعات وطفلان. أضعها نيئة في الثلاجة. وأخرجها قبل ليلة لتذوب".