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أسلحة أمريكية وإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين في ريف درعا الغربي
الثلاثاء, 16 نيسان 2019 الساعة 13:13 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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جهينة نيوز
عثرت الجهات المختصة على أسلحة أمريكية وإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين في ريف درعا الغربي.
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