أسلحة أمريكية وإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين في ريف درعا الغربي

الثلاثاء, 16 نيسان 2019 الساعة 13:13 | شؤون محلية, أخبار محلية

أسلحة أمريكية وإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين في ريف درعا الغربي

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة على أسلحة أمريكية وإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين في ريف درعا الغربي.


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