"العرب فيس" أول منصة عربية للتواصل الاجتماعي بمواصفات عالمية!

جهينة نيوز

أطلق مستثمرون عرب أول شبكة عربية للتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت باسم "العرب فيس" ، بمواصفات عالية تضاهي مثيلاتها العالمية لكن بنكهة عربية.

وتقول صفحة التسجيل في المنصة، التي تتخذ من القاهرة مقرا لها ، إنها "بيت للجميع" وإنها تحترم وتحمي قبل كل شيء خصوصية الأفراد والمجتمعات وبيانات المستخدمين كافة أينما كانوا، وإنها تحترم حرية الفكر وحقوق الجميع، وفقا للوائح و القوانين المعتمدة دوليا في هذا المجال ودون أي تمييز.

وقال بيان صدر عن منصة "العرب فيس" اليوم الثلاثاء، إن طرح هذه المنصة في الوقت الراهن يأتي تلبية لحاجات الملايين من المستخدمين في مختلف دول العالم، الذين يبحثون عن منصة حرة، حيادية، تحترم خصوصيات وحقوق الأفراد والمجتمعات، وإنهم يتوقعون أن تلاقى المنصة نجاح وتفاعل كبيران في دول العالم كافة، بخاصة الدول العربية.

ولفت البيان إلى أن المنصة تقدم العديد من المزايا التقنية الجديدة مثل البث المباشر والمحادثات عبر الفيديو، وإمكانية تغيير ألوان البروفايل مع لوحة متقدمة لكتابة و نشر البوستات (المنشورات) و التي تدعم كافة أنواع الملفات المرفقة معها، و هناك أيضا خاصية البحث الفعال و السهل عن الأشخاص والأصدقاء، و لأول مرة ستعرف من الذي زار صفحتك الشخصية، وإشعارات متقدمة لأحداث التواصل على المنصة.

وطبقا للبيان ، فإن المنصة تقدم مجانا لمستخدميها من الأفراد أو الشركات خدمة المتجر الإلكتروني، والتداول الآمن على المنصة، فضلا عن توفيرها خدمة تجربة الألعاب الالكترونية قبل الاشتراك بها.