رسوم التعاون والنشاط تُرهق ذوي الطلاب.. والتربية تتوعد بمحاسبة المخالفين!

جهينة نيوز

تحولت رسوم التعاون والنشاط التي تطلبها إدارات المدارس من التلاميذ إلى حالة من التسول المقنع نظراً لإمعان بعض إدارات المدارس بالطلب من التلاميذ كل شهر دفع مبالغ مختلفة تتراوح ما بين 100 إلى 300 ليرة بحجة شراء أوراق المذاكرات أو الامتحانات أو أقلام التخطيط والطباشير، الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على الأهالي وخاصة من ذوي الدخل المحدود والذين قد يكون لديهم أكثر من طفل في المدرسة.

تقول أم علي وهي أم لأربعة أولاد في مراحل التعليم المختلفة: إن رسوم التعاون والنشاط تدفع بعد بداية العام الدراسي بأيام وتقدر بـ250 ليرة لكنها فوجئت بعد شهرين بطلب أولادها دفع 200 ليرة لكل منهم من أجل شراء أوراق المذاكرة كما أخبرتهم المعلمة وأن الطالب الذي لا يدفع لن يسمح له بتقديم المذاكرة لأنه سيكون من دون ورقة امتحانية.

وتقول التلميذة لانا إن المعلمة طلبت منهم في الصف دفع مبلغ 250 ليرة من أجل شراء طباشير وأوراق المذاكرة إضافة إلى شراء الجلاءات وشهادات ولم تطلب منهم بعدها دفع أي مبلغ، في حين أشارت الطالبة مها إلى أنه كل شهر يطلب إليهم دفع 300 ليرة من أجل شراء قرطاسية ومستلزمات، وتساءلت: إذا كان التعليم مجانياً لماذا يدفع التلاميذ ثمن الأوراق الامتحانية والطباشير وحتى ثمن المازوت للتدفئة في الشتاء علماً أنه لا تشعل المدفأة إلا أيام البرد القارص فقط في حين تبقى المدفأة في غرفة الإدارة مشتعلة طوال أيام الشتاء وحتى الأيام الدافئة منها.

الطالب مهند أشار إلى أن المعلم طلب منهم دفع 150 ليرة بحجة شراء مستلزمات للمدرسة والصف وقام بشراء المتة والشاي والقهوة على حساب التلاميذ.

مديرة إحدى المدارس أكدت أنه لا يتم الطلب من التلاميذ خلال العام لدفع أي رسوم بحجة التعاون والنشاط وأن كل متطلبات العملية التعليمية يتم توفيرها من مديرية التربية، والمعلمة التي تطلب من التلاميذ دفع أي رسوم إضافية تتم محاسبتها.

وزارة التربية بينت وعلى لسان مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية إبراهيم صوالح أن الوزارة سبق لها أن حددت المبالغ الواجب جمعها من الطلاب سنوياً وفق المراحل الدراسية: المرحلة الأولى من الصف الأول وحتى الرابع /81/ ليرة، وللمرحلة الثانية من الصف الخامس وحتى الصف التاسع /90/ ليرة، في حين حددت للمرحلة الثانوية العامة والفنية والتعليم المهني والتقني ودور المعلمين والمعاهد التابعة لوزارة التربية /105/ ليرات لافتاً إلى أن التعليمات الوزارية تنص على محاسبة المخالفين.

المصدر: صحيفة تشرين