في الشيخ نجار الصناعية: مشروع مزرعة للطاقة الكهروضوئية.. والتوسع في خدمات النافذة الواحدة

جهينة نيوز

كشف المدير العام للمدينة الصناعية(الشيخ نجار) بحلب المهندس حازم عجان عن عدد المنشآت المنتجة في المدينة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت 550 منشأة.

وبين لصحيفة الثورة أن المنشآت التي تم تخصيصها لمستثمرين جدد اعتباراً من بداية عام 2017 وحتى تاريخه وصل إلى 559 منشأة وهي قيد الإنشاء حالياً، منها 33 منشأة تم تخصيصها خلال الربع الأول من هذا العام. مضيفاً أنه تم منح 4 تراخيص إدارية إلى جانب 50 رخصة بناء، فيما باشرت 4 منشآت بالبناء و15 منشأة بالعمل والإنتاج، وقد بلغ حجم الاستثمار 4 مليارات و144 مليون ليرة خلال نفس الفترة، فيما وصل حجم الاستثمار التراكمي 226 ملياراً و144 مليون ليرة.

وأوضح أن المدينة الصناعية بحلب تعتبر من أكبر الوحدات الإدارية التي تضم مكاتب لأغلب الدوائر الخدمية بحلب تحت سقف النافذة الواحدة هدفها الأول والأخير تأمين البيئة المناسبة للاستثمار ومحفز لإعادة الإعمار، مشيراً إلى أنه وضمن هذا الإطار يتم العمل حالياً بمشروع تحسين المبنى الإداري مبنى النافذة الواحدة «هيكل - إكساء - فرش « الكتل الثلاث الأولى، لافتاً إلى أن الغاية من المشروع هي تأمين مكاتب رديفة للنافذة الواحدة لكافة الدوائر والمؤسسات الخدمية مما يسهل على المستثمرين إنجاز معاملاتهم في مكان واحد وبأقصر مدة ممكنة، لافتاً إلى أنه يجري العمل حالياً بمشروع إنارة المستديرات والشوارع الرئيسية ضمن المدينة على الطاقة الكهروشمسية، حيث يتضمن المشروع تركيب 30 جهاز إنارة كهروشمسي مدمج باستطاعة 80 واطاً « ليد ولاقط « 100 واط ، والغاية من هذا المشروع تأمين الإنارة بالطاقة البديلة لأغلب المباني الخدمية ومستديرات التقاطعات الرئيسية في المدينة الصناعية، منوهاً بأن مشاريع الطاقة البديلة في المدينة الصناعية بحلب بدأت منذ العام 2017 ومن المتوقع البدء بمشروع مزرعة للطاقة الكهروضوئية في المدينة الصناعية بحلب خلال هذا العام من قبل وزارة الكهرباء المؤسسة العامة لتوليد الطاقة في البقعة المجاورة لمدينة المعارض في المدينة الصناعية بحلب.