تدمير مستودع أسلحة لإرهابيي “النصرة” ومقتل عدد منهم بريفي إدلب وحماة

جهينة نيوز

كبدت وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي إرهابيي تنظيم جبهة النصرة خسائر بالأفراد والعتاد وذلك في إطار الرد على خروقاتهم المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدات من الجيش وبعد عمليات رصد دكت فجر اليوم مواقع وتحصينات لارهابيي "النصرة" بضربات مركزة بسلاح المدفعية في قرية قلعة المضيق بالريف الشمالي.

واسفرت ضربات الجيش عن تدمير مستودع أسلحة لإرهابيي التنظيم التكفيري والقضاء على عدد منهم.

وفي ريف إدلب الجنوبي وجهت وحدات من الجيش ضربات مكثفة ومركزة على تجمعات ومواقع لإرهابيي “جبهة النصرة” في قرية جرجناز إلى الشرق من معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي ما أسفر عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين وتدمير منصات لاطلاق القذائف كانوا يستخدمونها للاعتداء على المناطق الآمنة بريف حماة.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف المجموعات الإرهابية عند أطراف بلدة التمانعة بريف ادلب الجنوبي وفي محيط بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي وذلك في اطار الرد على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد