إيران تستعرض مقاتلة "صاعقة" محلية الصنع لأول مرة الخميس المقبل

الثلاثاء, 16 نيسان 2019 الساعة 11:04 | سياسة, عالمي

إيران تستعرض مقاتلة

جهينة نيوز

أعلن نائب قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد الطيار حميد واحدي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الإيرانية تعتزم استعراض مقاتلة "صاعقة" محلية الصنع، لأول مرة، في الاحتفال بيوم الجيش الإيراني الوطني الخميس المقبل.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن واحدي قوله: "نتدرب اليوم على مقاتلة صاعقة وكوثر لاستعراضهما في يوم الجيش الوطني، الخميس 18 أبريل نيسان، وسيكون هذا الاستعراض هو الأول لمقاتلة صاعقة محلية الصنع".

وتابع واحدي: " سيشارك في الاستعراض بيوم الجيش في 18 أبريل مقاتلة كوثر وصاعقة وميغ 29 وإف 4 وإف 14 وأيضا طائرة تانكر لحمل الوقود 747 و707 "، مشيرا إلى أن الطائرات والمقاتلات ستقلع من مطارات مهر آباد وتبريز وهمدان وأصفهان".


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