ظريف يتوجه إلى دمشق ويلتقي الرئيس الأسد والمعلم

جهينة نيوز

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، قد غادر العاصمة الإيرانية طهران، متوجها إلى العاصمة السورية دمشق.

وبحسب التلفزيون الإيراني، فمن المقرر أن يلتقي ظريف بالرئيس السوري بشار الأسد. كما سيعقد لقاءات مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، ورئيس الوزراء، عماد خميس.

وتستمر زيارة ظريف إلى دمشق يوما واحد.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الإيراني إلى سوريا بعد إعلان استقالته نهاية شهر شباط/فبراير، وهي الاستقالة التي لم يقبلها الرئيس الإيراني، حسن روحاني.