ماكرون عن حريق كاتدرائية نوتردام.. قلب باريس.. ومأساة حقيقية!

جهينة نيوز

وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كاتدرائية نوتردام بانها قلب العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا أن الحريق مأساة حقيقية، كونه أحرق "تاريخ فرنسا".

وقال ماكرون: "الحريق مأساة مروعة. الكاتدرائية هي قلب باريس. سنعيد بناء الكاتدرائية معا".

وأضاف ماكرون "الأسوأ تم تجنبه في حريق كاتدرائية نوتردام. أتوجه بالشكر لرجال الإطفاء على عملهم".

وأكمل ماكرون "الساعات القادمة لإطفاء حريق كاتدرائية نوتردام في باريس ستكون صعبة للغاية، لكن الجزء الرئيسي من المبنى تم إنقاذه".

وأتم ماكرون " نشكر كل من ناضل لكي لا يحدث الأسوأ لكاتدرائية نوتردام التاريخية. سنجمع التبرعات وسنعمل معاً على بنائها من الجديد".

واندلع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين مما أسفر عن دمار أحد أشهر معالم المدينة.

وامتد الحريق إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على أثر ذلك، وسقف الكاتدرائية.

وأخلى رجال الإطفاء المنطقة المحيطة بالكاتدرائية الواقعة وسط العاصمة باريس، كما جرى إخلاء المباني القريبة.