بتكلفة أكثر من 5 مليارات ليرة.. تشميل 27 مشروعا بالاسـتثمار في حماة

جهينة نيوز

أعلن مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار في حماة أن الفرع شمل منذ بداية العام الجاري وحتى الآن 27 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقدر بـ 5 مليارات و510 ملايين ليرة ومن المتوقع أن توفر فرصة عمل لنحو 875 عاملاً وعاملة.

وبين مدير الفرع عامر الفنار أن المشاريع المشمولة تتضمن 12مشروعا غذائيا بكلفة 4 مليارات و37 مليون ليرة وتؤمن 617 فرصة عمل منها 4لإنتاج مساحيق أغذية الأطفال إضافة إلى 5 مشاريع لإنتاج الألبان والأجبان ومشتقاتها ومشروعين إنتاج البسكويت ومشروع لإنتاج مادة الطحينة من السمسم وجرش العدس وغربلة الحبوب فضلا عن 10 مشاريع صناعية بقيمة مليار و23 مليون ليرة توفر 375 فرصة عمل منها 3مشاريع إنتاج أكياس الخيش البلاستيكية ومشروعين لإنتاج الأنابيب البلاستيكية وصناعة ألواح بلاستيكية أبواب وأباجورات وتصنيع الحبيبات المطاطية من تدوير الإطارات المستعملة لصناعة أرضية الملاعب ومشروعين لدرفلة الحديد وتشكيل المعادن وإنتاج صناديق السيارات والصهاريج والمقطورات وإنتاج الألواح الخشبية المغطاة بمادة الميلامين ومشروع لإنتاج الأدوية البشرية بقيمة 200 مليون ليرة ويؤمن 85 فرصة عمل ومشروع صناعة الأعلاف وجرش الحبوب بكلفة 60 مليونا ويوفر 40 فرص عمل ومشروع لإنتاج المثلجات آليا بقيمة 100 مليون ليرة وتوفر 35 فرصة عمل.

وأشار إلى أن الجهات المعنية في المحافظة ومن بينها فرع هيئة الاستثمار حريصة على تقديم كل التسهيلات والخدمات للمستثمرين ومواكبة تحسن الأوضاع لافتاً إلى جدية وإقبال المستثمرين في حماة على المشاريع الحيوية التي ستكون لها مساهمة كبيرة في إعادة الإعمار.

ومنح فرع هيئة الاستثمار في محافظة حماة خلال 3 أشهر ماضية 42 إجازة استيراد لمواد أولية تدخل في صناعة وتعبئة المواد الغذائية.