الاتحاد الأفريقي يمهل المجلس العسكري السوداني 15 يوما لتسليم السلطة لمدنيين

الإثنين, 15 نيسان 2019 الساعة 23:23 | سياسة, عالمي

الاتحاد الأفريقي يمهل المجلس العسكري السوداني 15 يوما لتسليم السلطة لمدنيين

جهينة نيوز

هدد الاتحاد الأفريقي، الاثنين، السودان بتعليق عضويته، إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما معربا عن تأييده لمطالب المتظاهرين بتشكيل حكومة مدنية .

وأفاد مجلس السلم والأمن الأفريقي في بيان، أنه "إذا لم يسلم المجلس العسكري الذي عزل الرئيس عمر البشير السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة، فسيعلق الاتحاد الأفريقي مشاركة السودان في كافة أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري".

وأضاف الاتحاد الذي يضم 55 عضوا، أن "قيادة الجيش للمرحلة الانتقالية تتناقض تماما مع تطلعات الشعب السوداني".

وكان تجمع المهنيين السودانيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في السودان، قد أطلق يوم الاثنين مجموعة من المطالب التي وجهها إلى المجلس العسكري الانتقالي، وفي مقدمتها حل مؤسسات النظام السابق، وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة.

كما دعا إلى إقالة رئيس القضاء ونوابه وإقالة النائب العام، وحث المجلس العسكري على الاستجابة لمطالب الشارع السوداني.

وكان المجلس العسكري قد دعا القوى السياسية إلى تقديم رؤيتها للمرحلة الانتقالية خلال أسبوع، لكنه لا يزال متمسكا بإطار زمني مدته عامين لتسليم السلطة بشكل كامل إلى حكومة مدنية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا