الاتحاد الأفريقي يمهل المجلس العسكري السوداني 15 يوما لتسليم السلطة لمدنيين

جهينة نيوز

هدد الاتحاد الأفريقي، الاثنين، السودان بتعليق عضويته، إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما معربا عن تأييده لمطالب المتظاهرين بتشكيل حكومة مدنية .

وأفاد مجلس السلم والأمن الأفريقي في بيان، أنه "إذا لم يسلم المجلس العسكري الذي عزل الرئيس عمر البشير السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة، فسيعلق الاتحاد الأفريقي مشاركة السودان في كافة أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري".

وأضاف الاتحاد الذي يضم 55 عضوا، أن "قيادة الجيش للمرحلة الانتقالية تتناقض تماما مع تطلعات الشعب السوداني".

وكان تجمع المهنيين السودانيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في السودان، قد أطلق يوم الاثنين مجموعة من المطالب التي وجهها إلى المجلس العسكري الانتقالي، وفي مقدمتها حل مؤسسات النظام السابق، وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة.

كما دعا إلى إقالة رئيس القضاء ونوابه وإقالة النائب العام، وحث المجلس العسكري على الاستجابة لمطالب الشارع السوداني.

وكان المجلس العسكري قد دعا القوى السياسية إلى تقديم رؤيتها للمرحلة الانتقالية خلال أسبوع، لكنه لا يزال متمسكا بإطار زمني مدته عامين لتسليم السلطة بشكل كامل إلى حكومة مدنية.