حفيد غورو: جدي ارتكب أخطاء جسيمة و الحكومات الفرنسية لم تتعلم الدرس

جهينة نيوز

حفيد الجنرال غورو، رمز الاحتلال الفرنسي لسوريا يزور ضريح رمز المقاومة السورية للاحتلال، ويلتقي حفيد سلطان باشا الأطرش، في محافظة السويداء، و ذلك قبل يومين من تاريخ الاحتفال بعيد جلاء آخر جندي فرنسي عن سورية.

من صرح الثورة السورية الكبرى، وضريح قائدها سلطان باشا الأطرش، اعتذر حفيد صاحب الإنذار الشهير الذي دخل التاريخ باسمه (إنذار غورو) للشعب السوري عن حقبة الاحتلال الفرنسي.

وقال غورو: "بالتأكيد أن صاحب الاسم الشهير ذائع الصيت جدي الجنرال غورو ارتكب أخطاء جسيمة والحكومات الفرنسية المتعاقبة لم تتعلم من الدروس واستمرت تحت التأثيرات الخارجية تمارس سياسات عدائية تجاه الشعب السوري وكل الحكومات التي لم تتعلم الدرس ستجد نفسها مضطرة للاعتذار من الشعب السوري كما أنا الآن أعتذر"

بينما قال حفيد قائد الثورة السورية ثائر الأطرش "إن الحكومة الفرنسية تقوم اليوم للأسف بنفس الدور الذي قامت به منذ قرن من الزمن ولكن بلبوس آخر والشعب السوري وقيادته وجيشه يواجهون كأجدادهم المجاهدين محاولات تقسيم سورية للحفاظ عليها موحدة حرة مستقلة"

و يذكر أن (حفيد غورو) جان لوي غورو كاتب وخبير مختص بعالم الفروسية ويزور سورية ضمن وفد الضيوف المشاركين بفعاليات مهرجان الشام الدولي للجواد العربي الذي يتزامن مع إحياء الذكرى الـ73 لجلاء المستعمر الفرنسي عن سوريا.